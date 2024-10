Thesocialpost.it - Cinema in lutto: è morto Giovanni Cianfriglia, sempre “in lotta” con Bud Spencer e Terence Hill

(Di giovedì 31 ottobre 2024), attore e stuntman noto per i suoi ruoli in film d’azione, polizieschi, spaghetti western e peplum, è scomparso all’età di 89 anni ad Anzio, in provincia di Roma, sua città natale, dove era venuto alla luce il 5 aprile 1935.Leggi anche: Piena del Po, la Protezione civile lancia l’allarmeiniziò la sua carriera da giovane, apparendo come comparsa e controfigura di Steve Reeves nel film “Le fatiche di Ercole” (1958), grazie alla sua statura imponente e al suo fisico atletico. In totale, ha recitato in 17 opere con Bud, spesso in ruoli secondari durante le celebri scene di combattimento.