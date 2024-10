Ciclista investito e ucciso, fermato il pirata della strada: è medico in pensione di 77 anni accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il 61enne foggiano Roberto Casiello era morto a seguito del violento impatto per le lesioni riportate due giorni fa: ieri l’appello della famiglia perché il responsabile si consegnasse. L’uomo arrestato aveva chiamato il carrozziere dopo l’impatto, sulla macchina c’erano anche Repubblica.it - Ciclista investito e ucciso, fermato il pirata della strada: è medico in pensione di 77 anni accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso Leggi tutto 📰 Repubblica.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il 61enne foggiano Roberto Casiello era morto a seguito del violento impatto per le lesioni riportate due giorni fa: ieri l’appellofamiglia perché il responsabile si consegnasse. L’uomo arrestato aveva chiamato il carrozziere dopo l’impatto, sulla macchina c’erano anche

Ciclista travolto e ucciso nel Foggiano: arrestato 77enne di Acquaviva

(baritoday.it)

L'incidente mortale nella mattinata del 29 ottobre scorso: l'uomo è accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso ...

Arrestato il pirata della strada che ha investito e ucciso ciclista 61enne nel Foggiano: è un 77enne di Acquaviva

(lagazzettadelmezzogiorno.it)

L'uomo avrebbe proseguito la marcia dopo l'impatto, nonostante la sua auto fosse gravemente danneggiata. Fondamentali i filmati delle telecamere di videosorveglianza ...

Ciclista travolto e ucciso, arrestato il pirata della strada

(ansa.it)

E' stato individuato e arrestato dai carabinieri l'automobilista che due giorni fa, nel tratto della statale 17 tra Lucera e Foggia, ha travolto e ucciso un ciclista 61enne, il foggiano Roberto Casiel ...

Ciclista investito sulla Foggia - Lucera, arrestato il conducente dell'auto che lo ha travolto

(foggiacittaaperta.it)

Carabinieri della Compagnia di Lucera hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 77enne originario di Acquaviva delle Fonti (BA), accusato di omessa fermata, mancata assistenza a seguito di sini ...