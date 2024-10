Chieti: riqualificazione dei campi da tennis di Piana Vincolato con un investimento di 120.000 euro (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter I campi da tennis di Piana Vincolato a Chieti stanno per affrontare un’importante opera di riqualificazione, che segnerà un significativo passo avanti per l’impianto sportivo comunale. Grazie a un investimento di 120.000 euro, previsto dalla nuova gestione, la struttura avrà modo di elevarsi a standard di eccellenza, avvicinandosi a quelli delle strutture internazionali. L’assessore allo Sport, Manuel Pantalone, ha condiviso i dettagli di questo ambizioso progetto, illustrando i vari interventi previsti, frutto di un incontro costruttivo con il presidente del Circolo tennis, Ennio Marianetti. Interventi previsti per l’ammodernamento Il piano di riqualificazione prevede una serie di interventi mirati e specifici sui campi da tennis esistenti. Gaeta.it - Chieti: riqualificazione dei campi da tennis di Piana Vincolato con un investimento di 120.000 euro Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Idadistanno per affrontare un’importante opera di, che segnerà un significativo passo avanti per l’impianto sportivo comunale. Grazie a undi 120.000, previsto dalla nuova gestione, la struttura avrà modo di elevarsi a standard di eccellenza, avvicinandosi a quelli delle strutture internazionali. L’assessore allo Sport, Manuel Pantalone, ha condiviso i dettagli di questo ambizioso progetto, illustrando i vari interventi previsti, frutto di un incontro costruttivo con il presidente del Circolo, Ennio Marianetti. Interventi previsti per l’ammodernamento Il piano diprevede una serie di interventi mirati e specifici suidaesistenti.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:deidadi Piana Vincolato con un investimento di 120.000 euro; Campo di Sant’Anna a, arrivata la quota governativa dei finanziamenti: ora il cantiere potrà partire; Ristrutturazione del Centro Conferenze: Nuove Opportunità per l'Hilton Garden Inn Milan North; Campo di Sant’Anna, lavori pronti per l’affidamento; Approvato il piano tariffario per l’utilizzo delle aree sportive del parco Colitto; Notizie > Pala Colle dell’Ara, cittadella dello sport e Amiterno outdoor, si procede verso il cantiere; Approfondisci 🔍

Chieti, L’assessore Pantalone sul Celdit e San’Anna: “Buone notizie dalla visita degli ispettori, entrambi i campi saranno omologati”.

(abruzzonews24.com)

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale: Chieti, 10 ottobre 2024 – “Omologato subito il campo di Sant’Anna ... sarà presto oggetto di un’importante ...

Tennis Club venduto a Hopas per 386mila euro: arrivano nuovi campi, padel e pickleball

(ilgazzettino.it)

SAN DONÀ - Il Comune ha venduto il Tennis Club di San Donà. Il contratto di cessione dei campi da tennis è stato stipulato ieri mattina, nello studio notarile Lorenzo e ...

"Chieti non può ospitare alcuna partita di calcio giovanile dilettantistica": Riccardo sui campi Sant'Anna e Celdit

(chietitoday.it)

"Da anni Chieti Viva denuncia l’impraticabilità di entrambi i campi sintetici e i colpevoli ritardi nei lavori di riqualificazione che dovrebbero essere a carico dei gestori", ha dichiarato Riccardo.

Il campo sintetico da tennis ora sarà rifatto

(msn.com)

Il Comune di Sovico ha approvato interventi di rifacimento per i campi da tennis coperti e la creazione di un percorso ciclopedonale, per un totale di circa 61.400 euro di investimento.