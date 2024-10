"Biblioteca è tempo di famiglia", l'iniziativa pensata per promuovere il legame tra generazioni (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sabato 2 novembre, la Biblioteca Capone darà il via a "Biblioteca è tempo di famiglia", un’iniziativa pensata per promuovere la cultura e il legame tra le generazioni. Dalle ore 10:00 alle 18:00, sarà possibile visitare il Palazzo della Cultura, un’occasione unica per esplorare le meraviglie Avellinotoday.it - "Biblioteca è tempo di famiglia", l'iniziativa pensata per promuovere il legame tra generazioni Leggi tutto 📰 Avellinotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sabato 2 novembre, laCapone darà il via a "di", un’perla cultura e iltra le. Dalle ore 10:00 alle 18:00, sarà possibile visitare il Palazzo della Cultura, un’occasione unica per esplorare le meraviglie

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: "di", l'pensata per promuovere il legame tra generazioni; Al cinema in. Quattro film sulla; Al Centro per le famiglie arriva laVivente in cui i libri di carta sono sostituiti da persone; Aspettando Halloween … ecco gli appuntamenti del fine settimana 24/27 ottobre 2024; Il Maggio dei Libri 2024; Iniziative Nati per Leggere Liguria area metropolitana genovese - marzo 2024; Approfondisci 🔍

“Fare Assieme”: incontri aperti per la nuova biblioteca a Vicenza

(vicenzareport.it)

“Fare assieme. Una nuova biblioteca”, coinvolgimento attivo della cittadinanza in uno dei più grandi e attesi progetti della città di Vicenza ...

Al cinema in biblioteca. Quattro film sulla famiglia

(msn.com)

Primo ciclo sperimentale: "Aspettiamo anche le proposte degli utenti". Il sindaco annuncia che è vicino l’acquisto del terzo lotto della ex Coop.

Oggiono, Incontri a KM 0: Novati, Wakamm e Lucake ospiti in Biblioteca

(casateonline.it)

Nel mese di novembre torna ''Incontri a KM 0'' l’iniziativa dedicata agli incontri con l’autore organizzata dalla Biblioteca Civica Franco Pirola ... tra la farina e gli impasti del panificio di ...

Vicenza, nuova biblioteca in città: al via il ciclo di incontri ‘Fare Assieme’

(lamilano.it)

Un percorso partecipativo inizia a Vicenza, ideato per coinvolgere i cittadini nel progetto della nuova Bertoliana, con eventi in programma il 28 ottobre, il 22 novembre e a gennaio. #biblioteca #prog ...