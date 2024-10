Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, lei gli presenta la famiglia: “Siamo stati bene” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono sempre più affiatati e proprio in questi giorni, dopo essere stati a Londra a casa di lui, sono stati in Puglia dove lei gli ha presentato amici e famiglia. Insomma, i due si conoscono da un mese ma a quanto pare fanno già sul serio. “Siamo appena tornati dalla Puglia, ho portato Giovanni nel mio mondo questa volta! Gli ho presentato gli amici e la famiglia, è stato bene. Aveva bisogno di una pausa“, ha dichiarato lei tramite un video che potete vedere qua sotto. Ovviamente quando lui si è scoperto l’addome lamentando di avere “la pancia” gli addominali erano ben scolpiti, ma questo è un altro dettaglio. Sabato scorso, durante la diretta di Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero aveva confermato la relazione con Giovanni Pernice stando però molto sul vago. Biccy.it - Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, lei gli presenta la famiglia: “Siamo stati bene” Leggi tutto 📰 Biccy.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)sono sempre più affiatati e proprio in questi giorni, dopo esserea Londra a casa di lui, sonoin Puglia dove lei gli hato amici e. Insomma, i due si conoscono da un mese ma a quanto pare fanno già sul serio. “appena tornati dalla Puglia, ho portatonel mio mondo questa volta! Gli hoto gli amici e la, è stato. Aveva bisogno di una pausa“, ha dichiarato lei tramite un video che potete vedere qua sotto. Ovviamente quando lui si è scoperto l’addome lamentando di avere “la pancia” gli addominali erano ben scolpiti, ma questo è un altro dettaglio. Sabato scorso, durante la diretta di Ballando con le Stelle,aveva confermato la relazione constando però molto sul vago.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, chi è il compagno di ballo di: vita privata, fidanzata ed età; “Questa volta l’ho portato nel mio mondo a mangiare riso, patate e cozze;presentain famiglia. Video | Video;in viaggio con: social in delirio;ha presentatoalla famiglia: "L'ho portato in Puglia";, l'amore nato a Ballando: «L'ho portato in Puglia e gli ho presentato la mi; Approfondisci 🔍

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, l'amore nato a Ballando: «L'ho portato in Puglia e gli ho presentato la mia famiglia»

(ilmessaggero.it)

Bianca Guaccero e il suo maestro di ballo Giovanni Pernice sono sempre più vicini. La conduttrice e il ballerino si sono conosciuti sulla pista di Ballando con le Stelle e il feeling tra ...

Bianca Guaccero porta Giovanni Pernice a casa: tra relax e famiglia nella sua amata Puglia

(rumors.it)

La coppia di Ballando con le stelle si è concessa una breve fuga presso la città natale di lei: tutti i dettagli ...

Bianca Guaccero in vacanza con Giovanni Pernice: fan di Ballando in delirio, il tifo dei social per la coppia

(libero.it)

La conduttrice pugliese ha presentato al suo insegnante dello show di Milly Carlucci la propria famiglia: il feeling c’è e il video scatena gli appassionati ...

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice stanno insieme? Milly Carlucci si sbilancia: «Tra loro c'è complicità...»

(msn.com)

Ad esempio, la conduttrice ha indovinato l'abbinamento Bianca Guaccero e Giovanni Pernice tra cui è nato un feeling che in tanti pensano si trasformerà in amore. Milly Carlucci è sempre molto discreta ...