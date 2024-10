Bestie di Satana, Andrea Volpe si racconta: “Avrei ucciso ancora, per me le persone erano oggetti” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Andrea Volpe, uno dei membri delle famigerate Bestie di Satana, un gruppo di adoratori del demonio autori di crimini efferati e omicidi racconta la sua storia e il tentativo di redenzione in un’intervista rilasciata a Repubblica. Oggi, all’età di 48 anni e dopo aver scontato 16 dei 20 anni di condanna per i crimini commessi, Volpe riflette sui suoi errori, affermando che “non sarò mai in pace”, e che è giusto così. Il suo nome è legato a una delle vicende più inquietanti della cronaca nera italiana: quella appunto delle Bestie di Satana, gruppo satanista responsabile di brutali omicidi negli anni ’90 e nei primi anni 2000. Crimini che sconvolsero il Paese per la loro componente di sadismo e per il contesto di devianza che li circondava. Thesocialpost.it - Bestie di Satana, Andrea Volpe si racconta: “Avrei ucciso ancora, per me le persone erano oggetti” Leggi tutto 📰 Thesocialpost.it (Di giovedì 31 ottobre 2024), uno dei membri delle famigeratedi, un gruppo di adoratori del demonio autori di crimini efferati e omicidila sua storia e il tentativo di redenzione in un’intervista rilasciata a Repubblica. Oggi, all’età di 48 anni e dopo aver scontato 16 dei 20 anni di condanna per i crimini commessi,riflette sui suoi errori, affermando che “non sarò mai in pace”, e che è giusto così. Il suo nome è legato a una delle vicende più inquietanti della cronaca nera italiana: quella appunto delledi, gruppo satanista responsabile di brutali omicidi negli anni ’90 e nei primi anni 2000. Crimini che sconvolsero il Paese per la loro componente di sadismo e per il contesto di devianza che li circondava.

