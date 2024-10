Argentina, donna per maternità surrogata contattata da coppia italiana su Facebook (Di giovedì 31 ottobre 2024) I due uomini italiani fermati all’aeroporto di Buenos Aires mentre stavano per tornare in Italia con una bambina nata con maternità surrogata avevano contattato la donna, madre naturale della piccola, tramite un gruppo Facebook. Lo avrebbe raccontato lei stessa alla polizia, spiegando che i due le hanno offerto 10 milioni di pesos (poco più di 9mila euro). Le hanno fatto diversi esami e le hanno detto che era idonea alla maternità surrogata. Lo riporta il quotidiano argentino La Nacion, che precisa che la donna ha affermato di aver avuto bisogno di soldi. La giustizia ha elementi per sostenere che la 28enne lo ha fatto perché, come si legge nelle carte, ha una pessima situazione economica, non ha un lavoro, non ha finito la scuola e sta crescendo da sola una figlia minorenne. “È in una situazione di estrema vulnerabilità”, ha detto un funzionario che conosce il caso. Lapresse.it - Argentina, donna per maternità surrogata contattata da coppia italiana su Facebook Leggi tutto 📰 Lapresse.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) I due uomini italiani fermati all’aeroporto di Buenos Aires mentre stavano per tornare in Italia con una bambina nata conavevano contattato la, madre naturale della piccola, tramite un gruppo. Lo avrebbe raccontato lei stessa alla polizia, spiegando che i due le hanno offerto 10 milioni di pesos (poco più di 9mila euro). Le hanno fatto diversi esami e le hanno detto che era idonea alla. Lo riporta il quotidiano argentino La Nacion, che precisa che laha affermato di aver avuto bisogno di soldi. La giustizia ha elementi per sostenere che la 28enne lo ha fatto perché, come si legge nelle carte, ha una pessima situazione economica, non ha un lavoro, non ha finito la scuola e sta crescendo da sola una figlia minorenne. “È in una situazione di estrema vulnerabilità”, ha detto un funzionario che conosce il caso.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Maternitàincontattata via Fb;: fermata coppia di italiani con bambina nata da maternità, italiani bloccati con una bambina nata da maternità. Cosa sappiamo; Maternità, due italiani fermati in; La Lega contro la coppia gay italiana fermata in: “Maternitàscelta aberrante”;, due italiani fermati con bimba nata da maternità

Medico padovano fermato in Argentina con una neonata nata da maternità surrogata: la mamma reclutata su FB e pagata 5.500 euro

(ilgazzettino.it)

PADOVA - Una vera e propria organizzazione, attiva per reclutare via social network giovani donne in stato di difficoltà economica e sociale per metterle in contatto con i clienti ...

Maternità surrogata in Argentina, donna contattata via Fb

(ansa.it)

La madre della bambina al centro del caso legato alla gestazione per altri che ha portato al fermo di due italiani in Argentina, tra cui un oncologo di Padova, è stata contattata su un gruppo di Faceb ...

Argentina, la bimba nata da maternità surrogata è con i due italiani

(ansa.it)

La madre della bambina al centro del caso legato alla gestazione per altri che ha portato al fermo di due italiani in Argentina, tra cui un oncologo di Padova, è stata contattata su un gruppo di Faceb ...

Pagano una donna per avere un figlio e restano bloccati in Argentina

(msn.com)

La donna, 28 anni, ha una pessima situazione economica ... ha detto un funzionario che conosce il caso. La giustizia argentina sta indagando su altri casi di maternità surrogata che nasconderebbero ...