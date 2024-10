Approvati dal Consiglio Regionale dell’Abruzzo i nuovi piani di bilancio e urbanistica per il 2025-2027 (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Giunta Regionale dell’Abruzzo ha effettuato passi significativi con l’approvazione del Documento di Economia e Finanza Regionale per il periodo 2025-2027, presentato ufficialmente al Consiglio Regionale. Questo documento riveste un ruolo cruciale nell’ambito della pianificazione finanziaria, preparandosi per le discussioni riguardanti il bilancio e la legge di stabilità che si svolgeranno nella sessione di fine anno. Attraverso queste decisioni, la giunta intende stabilire un quadro finanziario solido per le prossime annualità, delineando gli obiettivi strategici e le priorità di investimento per il territorio abruzzese. Gaeta.it - Approvati dal Consiglio Regionale dell’Abruzzo i nuovi piani di bilancio e urbanistica per il 2025-2027 Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Giuntaha effettuato passi significativi con l’approvazione del Documento di Economia e Finanzaper il periodo, presentato ufficialmente al. Questo documento riveste un ruolo cruciale nell’ambito dellaficazione finanziaria, preparandosi per le discussioni riguardanti ile la legge di stabilità che si svolgeranno nella sessione di fine anno. Attraverso queste decisioni, la giunta intende stabilire un quadro finanziario solido per le prossime annualità, delineando gli obiettivi strategici e le priorità di investimento per il territorio abruzzese.

Giunta Regionale, i provvedimenti approvati il 30 ottobre

Tra i provvedimenti l'approvazione della prima variazione al bilancio di previsione 2024-26 dell’A.R.T.A Abruzzo ...

Emiciclo. I provvedimenti approvati oggi dal Consiglio regionale

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Si è svolta oggi la seduta del Consiglio regionale nel corso della quale è stata discussa l’interroga ...

La Regione Abruzzo approva nuovi accordi per sviluppo e inclusione

L'Aquila. La Giunta regionale, riunitasi in seduta ordinaria e su proposta del presidente Marco Marsilio, ha deliberato criteri per l’erogazione ...

Caos in Consiglio regionale Abruzzo: scontri e polemiche su maxi emendamento!

Politica L'Aquila - 16/10/2024 12:41 - La maggioranza approva un contestato emendamento omnibus su debiti fuori bilancio, mentre M5S e Pd abbandonano l’aula tra le polemiche.