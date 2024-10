Ancona: Scandalo a scuola per atto di apologia nazifascista (Di giovedì 31 ottobre 2024) atto di apologia nazifascista in una scuola di Ancona: sospesi gli studenti, esplode il dibattito sull’educazione e il ruolo della politica Un evento sconvolgente ha scosso una scuola superiore di Ancona, coinvolgendo un gruppo di studenti e suscitando il dibattito pubblico. La vicenda è iniziata con un episodio inquietante: un quattordicenne, durante una lezione, è salito su un banco strappando pagine di un libro e inneggiando al nazifascismo, attirando subito l’attenzione dei compagni. Due studenti presenti in classe hanno immediatamente ripreso la scena con i cellulari, nonostante l’uso degli stessi sia vietato all’interno dell’istituto. Puntomagazine.it - Ancona: Scandalo a scuola per atto di apologia nazifascista Leggi tutto 📰 Puntomagazine.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)diin unadi: sospesi gli studenti, esplode il dibattito sull’educazione e il ruolo della politica Un evento sconvolgente ha scosso unasuperiore di, coinvolgendo un gruppo di studenti e suscitando il dibattito pubblico. La vicenda è iniziata con un episodio inquietante: un qurdicenne, durante una lezione, è salito su un banco strappando pagine di un libro e inneggiando al nazifascismo, attirando subito l’attenzione dei compagni. Due studenti presenti in classe hanno immediatamente ripreso la scena con i cellulari, nonostante l’uso degli stessi sia vietato all’interno dell’istituto.

