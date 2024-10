Biccy.it - Amici, le anticipazioni della prossima puntata: un allievo quasi espulso

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Oggi, come ogni giovedì, si è registrata agli Studi Elios di Roma una nuovadidi Maria De Filippi. La, come riportano ledi SuperGuidaTv, è iniziata con la doppia sfida di Teodora e di Luk3 che hanno dovuto affrontare due aspiranti allievi. Entrambi, però, hanno vinto e hanno mantenuto il banco. Gli ospitisono stati Noemi e Michelangelo (il produttore di moltissimi pezzi di Blanco) che hanno giudicato le esibizioni di canto; Ornella Dorella chiamata a giudicare le esibizioni di danza e ancora Holden e Mew che hanno presentato al grande pubblico il loro singolo, Grandine. Spazio anche per Ghali che ha cantato Niente Panico.