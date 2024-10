Ambulanti Le bancarelle verso piazza Roma (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ancora pochi giorni e la sezione di bancarelle spostate temporaneamente in corso Garibaldi a causa dei lavori al Mercato delle Erbe sarà trasferita altrove. Dopo 10 mesi di proroghe e di proteste e prima dell’inizio del periodo natalizio, le 23 attività Ambulanti cambiano ubicazione. La scelta, con ogni probabilità, dovrebbe ricadere su piazza Roma, nella parte dove si trova la fontana dei Cavalli e quella potrebbe essere la scelta definitiva fino a quando i lavori al mercato non saranno finiti e i 23 commercianti potranno tornare al loro posto d’origine, ossia il tratto di corso Mazzini compreso tra via Marsala e piazza Roma. Ilrestodelcarlino.it - Ambulanti Le bancarelle verso piazza Roma Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ancora pochi giorni e la sezione dispostate temporaneamente in corso Garibaldi a causa dei lavori al Mercato delle Erbe sarà trasferita altrove. Dopo 10 mesi di proroghe e di proteste e prima dell’inizio del periodo natalizio, le 23 attivitàcambiano ubicazione. La scelta, con ogni probabilità, dovrebbe ricadere su, nella parte dove si trova la fontana dei Cavalli e quella potrebbe essere la scelta definitiva fino a quando i lavori al mercato non saranno finiti e i 23 commercianti potranno tornare al loro posto d’origine, ossia il tratto di corso Mazzini compreso tra via Marsala e

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Mercatino francese e mercato ambulante: il calendario d’autunno propone in centro due fine settimana con le; "Glidi Forte dei Marmi®” a CESANO MADERNO sabato 25 maggio;in centro storico, il Comune cambia idea: "In estatevietate solo sulle vie principali"; Addio aArringo: letraslocano lungo corso Trieste;: gli alimentari traslocano. Conto alla rovescia al mercato: "Solo danni, perderemo clienti"; Via ledei marciapiedi di Termini: trasferite 20 postazioni di

Benevento, la rivolta degli ambulanti: «Non lasceremo mai piazza Risorgimento»

(ilmattino.it)

Gli ambulanti ... titolari delle bancarelle, tetragoni nel respingere qualsiasi ipotesi di delocalizzazione conseguente all'ormai imminente avvio dei lavori per il restyling di piazza Risorgimento.

Novità al mercato. Cambiano gli spazi per gli ambulanti

(msn.com)

Riqualificazione del mercato cittadino, si inizia con la riorganizzazione logistica degli spazi che verrà concretizzata sul campo a inizio 2025: dopo le richieste degli operatori e anche delle forze d ...

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Roma e Ciampino

(romatoday.it)

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi tornano ancora una volta nella Capitale! Il mercato più famoso d'Italia si svolgerà questa volta in una nuova location al VII Municipio.

Richieste degli ambulanti per rivitalizzare il mercato

(msn.com)

Gli operatori hanno incontrato gli amministratori per trovare soluzioni alle difficoltà del settore. In discussione spostamenti e il nodo parcheggi.