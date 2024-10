Alphabet ha condiviso i risultati finanziari del Q3 2024: Google sempre più IA-centrica (Di giovedì 31 ottobre 2024) L'intelligenza artificiale, la pubblicità e i Pixel 9, trainano Alphabet e Google in un positivo terzo trimestre 2024. L'articolo Alphabet ha condiviso i risultati finanziari del Q3 2024: Google sempre più IA-centrica proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - Alphabet ha condiviso i risultati finanziari del Q3 2024: Google sempre più IA-centrica Leggi tutto 📰 Tuttoandroid.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) L'intelligenza artificiale, la pubblicità e i Pixel 9, trainanoin un positivo terzo trimestre. L'articolohadel Q3più IA-proviene da TuttoAndroid.

Alphabet, risultati oltre le aspettative nel terzo trimestre

Alphabet, la casa madre di Google, ha registrato una crescita consistente sia in termini di ricavi che di profitti nel terzo trimestre di quest’anno, mostrando che gli investimenti nell’intelligenza a ...

Alphabet migliora i profitti grazie a pubblicità e servizi cloud innovativi

Alphabet, i conti del 3° trimestre 2024

Alphabet - la società a cui fa capo Google - ha comunicato i risultati finanziari del 3° trimestre 2024, periodo chiuso con ricavi per 88,27 miliardi di dollari, in aumento del 15% rispetto ai 76,69 m ...

Alphabet, Google supera le previsioni grazie a cloud e AI

Nella settimana in cui i più importanti colossi della tecnologia presentano i risultati trimestrali, i mercati osservano attentamente ogni numero per comprendere se l’Intelligenza Artificiale AI è una ...