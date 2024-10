Allianz Direct: la compagnia assicurativa in TV con un nuovo spot (Di giovedì 31 ottobre 2024) Milano, 31 Ottobre 2024. Quando si parla di polizza auto, la scelta del giusto partner è fondamentale per garantire protezione, sicurezza e tranquillità in ogni situazione, ma spesso gli automobilisti restano confusi dal numero sempre maggiore di compagnie assicurative facilmente accessibili online e dalla concorrenza agguerrita che si è scatenata tra i diversi brand nel Sbircialanotizia.it - Allianz Direct: la compagnia assicurativa in TV con un nuovo spot Leggi tutto 📰 Sbircialanotizia.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Milano, 31 Ottobre 2024. Quando si parla di polizza auto, la scelta del giusto partner è fondamentale per garantire protezione, sicurezza e tranquillità in ogni situazione, ma spesso gli automobilisti restano confusi dal numero sempre maggiore di compagnie assicurative facilmente accessibili online e dalla concorrenza agguerrita che si è scatenata tra i diversi brand nel

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: lain TV con un nuovo spot; Le soluzioni assicurazione autodi settembre 2024; Pubblicità:torna in tv con un nuovo spot; Assicurazione auto:ha perso più della metà dei suoi clienti in 5 anni in Germania; Le soluzioni assicurazione autodi agosto 2024;, di nuovo on air per il suo restyling - ItaliaOggi.it; Approfondisci 🔍

Area clienti Allianz Direct online

(facile.it)

Nell’ottica di aumentare la sicurezza dei veicoli, l’Unione Europea ha varato il Regolamento n. 2019/2144 relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore. Proprio di recente è diventato ...

Assicurazione Auto Allianz Direct

(sostariffe.it)

Allianz Direct, evoluzione di Genialloyd, è la compagnia online chiara ... di rivalsa in caso di sinistri esclusi dalla copertura assicurativa nei seguenti casi: se il veicolo è guidato da ...

Le assicurazioni auto Allianz Direct a giugno 2024

(facile.it)

Cerchi informazioni su compagnie e intermediari assicurativi presenti sul mercato italiano? In questa pagina trovi sia l’elenco delle compagnie e degli intermediari con cui Facile.it ha un rapporto di ...

Assicurazione Moto Allianz Direct

(sostariffe.it)

Allianz Direct, evoluzione di Genialloyd, è la compagnia online chiara ... di rivalsa in caso di sinistri esclusi dalla copertura assicurativa nei seguenti casi: se il veicolo è guidato da ...