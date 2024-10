Alex Wyse ‘Amando si impara’ | Non esiste età nella musica e nelle emozioni

Leggi tutto 📰 Funweek.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Amando si impara è l’ultimo singolo diche in meno di ventiquattr’ore ha regalato (e si è regalato) una nuova canzone e la partecipazione a Sanremo Giovani. Il giovane talento è, infatti, tra i 24 selezioni dalla commissione per accedere alla fase live, in seconda serata su Rai2 con finalissima il 18 dicembre in diretta su Rai1. Un bel banco di prova che Alessandro si prepara ad affrontare con entusiasmo ma anche con una buona dose di sano realismo, prendendo quel che arriva e facendo tesoro di tutto. Vada come vada. Il brano che potrebbe portarlo sul palco dell’Ariston a febbraio 2025 è Rockstar ma nell’attesa scopriamo insieme Amando si impara. Il 25 ottobre è uscito il tuo nuovo singolo. Che tipo di canzone è e quando l’hai scritta?È stata scritta più o meno ad aprile, quindi non è freschissima, ed è nata naturalmente, parlando di cose personali.