Valerio Scanu e il dramma del tumore al polmone: la malattia ha sconvolto la sua vita, il racconto (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La storia di Valerio Scanu è segnata da un evento drammatico che ha cambiato il corso della sua vita. Solo nel 2022, durante un’intervista in televisione, il cantante sardo ha rivelato di aver affrontato un delicato intervento chirurgico nel 2020, poco dopo la fine del primo lockdown. Un tumore al polmone, che gli ha portato all’asportazione di mezzo polmone, era stato il nemico da combattere. Questo segreto, custodito con cura, era conosciuto solo da pochi, nemmeno dai suoi genitori, che, ignari della gravità della situazione, hanno continuato a sostenere il loro amato figlio. Valerio ha giustificato la sua scelta di mantenere il silenzio: «Volevo proteggere la mia famiglia. Anche perché era appena scoppiata la pandemia, quindi non potevano starmi vicino». Un momento di grande vulnerabilità, in cui l’artista ha scelto di affrontare il suo dolore in solitudine. Donnapop.it - Valerio Scanu e il dramma del tumore al polmone: la malattia ha sconvolto la sua vita, il racconto Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La storia diè segnata da un eventotico che ha cambiato il corso della sua. Solo nel 2022, durante un’intervista in televisione, il cantante sardo ha rivelato di aver affrontato un delicato intervento chirurgico nel 2020, poco dopo la fine del primo lockdown. Unal, che gli ha portato all’asportazione di mezzo, era stato il nemico da combattere. Questo segreto, custodito con cura, era conosciuto solo da pochi, nemmeno dai suoi genitori, che, ignari della gravità della situazione, hanno continuato a sostenere il loro amato figlio.ha giustificato la sua scelta di mantenere il silenzio: «Volevo proteggere la mia famiglia. Anche perché era appena scoppiata la pandemia, quindi non potevano starmi vicino». Un momento di grande vulnerabilità, in cui l’artista ha scelto di affrontare il suo dolore in solitudine.

