Valencia alluvione oggi, Spagna travolta dalle inondazioni: «Almeno 51 morti». Molti dispersi, nessun italiano tra le vittime. «Persone intrappolate come topi» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È drammatico il bilancio delle piogge torrenziali che nelle ultime 48 ore hanno colpito il Levante spagnolo, in particolare la regione di Valencia. La tempesta, causata da un fenomeno Ilmessaggero.it - Valencia alluvione oggi, Spagna travolta dalle inondazioni: «Almeno 51 morti». Molti dispersi, nessun italiano tra le vittime. «Persone intrappolate come topi» Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È drammatico il bilancio delle piogge torrenziali che nelle ultime 48 ore hanno colpito il Levante spagnolo, in particolare la regione di. La tempesta, causata da un fenomeno

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Forte ondata di maltempo in Spagna: alluvioni lampo a Valencia, Maiorca e Malaga -; Spagna, almeno 51 vittime nella regione di Valencia per le piogge torrenziali; Inondazioni a Valencia, 51 morti, le strade come fiumi: arriva l'esercito. Aumentano i dispersi - Aggiornamento del 30 Ottobre delle ore 11:30; Spagna, alluvione a Valencia: il ponte di Paiporta viene spazzato via dalla furia del fiume in piena; Alluvione a Valencia e Albacete, almeno 13 morti in Spagna e tanti dispersi: città sott'acqua, auto sommerse; Alluvione in Spagna, 51 morti a Valencia: cosa sta succedendo in Andalusia – Il video; Leggi >>>

Alluvione Spagna, Valencia travolta dalle inondazioni: «Almeno 51 morti». Molti dispersi, nessun italiano tra le vittime. «Persone intrappolate come topi»

(msn.com)

È drammatico il bilancio delle piogge torrenziali che nelle ultime 48 ore hanno colpito il Levante spagnolo, in particolare la regione di Valencia.

La regione di Valencia è in ginocchio per le piogge torrenziali delle scorse ore: i quotidiani spagnoli parlano di oltre 50 morti

(dire.it)

La regione di Valencia è in ginocchio per le piogge torrenziali delle scorse ore: i quotidiani spagnoli parlano di oltre 50 morti ...

Alluvione a Valencia in Spagna con morti e dispersi, il sindaco: "Intrappolati come topi": video del disastro

(notizie.virgilio.it)

Valencia sott'acqua, l'alluvione mette in ginocchio la Spagna con morti e dispersi. La disperazione del sindaco: "Persone intrappolate come topi" ...

Cronaca meteo. Spagna, disastrosa alluvione a Valencia, in otto ore la pioggia di un anno. Almeno 50 vittime e decine di dispersi - Video

(3bmeteo.com)

Caduti picchi di circa 350mm in solamente 4 ore. MALTEMPO E ALLUVIONI, ORA TOCCA ALLA SPAGNA; SEI DISPERSI IN ANDALUSIA. Lo stesso vortice depressionario che fino a domenica ha agito su parte del Nord ...