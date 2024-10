“Un ospite dell’hotel in smartworking ha lasciato il suo pc a bordo piscina e poi ha sgridato i miei figli per gli schizzi. Vi sembra giusto?”: lo sfogo del genitore è virale (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un computer precariamente in bilico a bordo piscina, bambini che giocano e schizzano acqua, e un ospite dell’hotel in smartworking che chiede ai piccoli di fare attenzione. È questa la scena che ha scatenato un acceso dibattito su Reddit, dividendo gli utenti tra chi difende il diritto dell’ospite a sfruttare tutti gli spazi della struttura chi sostiene la libertà dei bambini di giocare in piscina. La vicenda, raccontata da un genitore sulla nota piattaforma online, ha raccolto in poche ore migliaia di commenti e reazioni contrastanti, tanto da salire alla ribalta sui tabloid britannici. L’uomo, noto come “parothed28”, ha condiviso la sua esperienza sul subreddit “mildlyinfuriating”, spiegando che i suoi figli, mentre giocavano in piscina, sono stati rimproverati da un ospite dell’hotel che, lavorando con il suo pc a pochi centimetri dall’acqua, si lamentava di venire schizzato. Ilfattoquotidiano.it - “Un ospite dell’hotel in smartworking ha lasciato il suo pc a bordo piscina e poi ha sgridato i miei figli per gli schizzi. Vi sembra giusto?”: lo sfogo del genitore è virale Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un computer precariamente in bilico a, bambini che giocano e schizzano acqua, e uninche chiede ai piccoli di fare attenzione. È questa la scena che ha scatenato un acceso dibattito su Reddit, dividendo gli utenti tra chi difende il diritto dell’a sfruttare tutti gli spazi della struttura chi sostiene la libertà dei bambini di giocare in. La vicenda, raccontata da unsulla nota piattaforma online, ha raccolto in poche ore migliaia di commenti e reazioni contrastanti, tanto da salire alla ribalta sui tabloid britannici. L’uomo, noto come “parothed28”, ha condiviso la sua esperienza sul subreddit “mildlyinfuriating”, spiegando che i suoi, mentre giocavano in, sono stati rimproverati da unche, lavorando con il suo pc a pochi centimetri dall’acqua, si lamentava di venire schizzato.

