Teramo, micro telefoni nascosti negli slip a colloquio in carcere con il marito: denunciata (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si è conclusa con una denuncia la visita al marito nel carcere di Teramo. La donna infatti è stata scoperta dagli agenti della polizia penitenziaria con due micro-telefonini nascosti negli slip. A darne notizia è il Sappe sindacato autonomo polizia penitenziaria. Secondo quanto riferito dal sindacato, la donna lunedì mattina si è presentata presso la Casa circondariale di Teramo, per effettuare un colloquio con il marito detenuto. Ma aveva nascosto, nelle parti intime, due micro-telefonini, che non sono sfuggiti al controllo del personale addetto della Polizia Penitenziaria. Gli apparecchi sono stati sequestrati e per la donna è scattata la denuncia. Teramo, micro telefoni nascosti negli slip a colloquio in carcere con il marito: denunciata “La donna aveva nascosto i telefonini nelle parti intime ma l’escamotage non è passato inosservato ai rigidi controlli da parte del personale. .com - Teramo, micro telefoni nascosti negli slip a colloquio in carcere con il marito: denunciata Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si è conclusa con una denuncia la visita alneldi. La donna infatti è stata scoperta dagli agenti della polizia penitenziaria con dueni. A darne notizia è il Sappe sindacato autonomo polizia penitenziaria. Secondo quanto riferito dal sindacato, la donna lunedì mattina si è presentata presso la Casa circondariale di, per effettuare uncon ildetenuto. Ma aveva nascosto, nelle parti intime, dueni, che non sono sfuggiti al controllo del personale addetto della Polizia Penitenziaria. Gli apparecchi sono stati sequestrati e per la donna è scattata la denuncia.incon il“La donna aveva nascosto ini nelle parti intime ma l’escamotage non è passato inosservato ai rigidi controlli da parte del personale.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: TENTA DI INTRODURRE NEL CARCERE DICELLULARINELLE PARTI INTIME: DONNA DENUNCIATA; Donna tenta di introdurre cellulari in carcere,negli slip: scoperta e denunciata; Carcere: scopre donna con 2 telefonininelle scarpe per il marito detenuto; Detenuto scoperto con un telefonino nell'ano -: due mini cellularinei pacchi di Natale per un detenuto di Castrogno; Tenta di introdurre due-telefonini in carcere nascondendoli nelle parti intime: scoperta e denunciata; Leggi >>>

Teramo, micro telefoni nascosti negli slip a colloquio in carcere con il marito: denunciata

(italiasera.it)

Si è conclusa con una denuncia la visita al marito nel carcere di Teramo. La donna infatti è stata scoperta dagli agenti della polizia penitenziaria con due micro-telefonini nascosti negli slip. A ...

Teramo: micro telefonini nascosti nelle parti intime, denunciata

(rete8.it)

Una donna nasconde due micro telefonini nelle parti intime, destinati al marito recluso in carcere a Teramo, ma è stata scoperta e denunciata ...

Teramo. Castrogno, denunciata una donna: cercava di introdurre due telefonini nascondendoli nelle parti intime

(wallnews24.it)

(wn24)-Teramo – Donna con “fantasia” si presenta in carcere, presso “Castrogno” di Teramo, per effettuare un colloquio con il convivente lì ristretto. Ma aveva nascosto, nelle parti intime, due micro- ...

TENTA DI INTRODURRE NEL CARCERE DI TERAMO CELLULARI NASCOSTI NELLE PARTI INTIME: DONNA DENUNCIATA

(abruzzoweb.it)

TERAMO – Si era presentata in carcere, presso la Casa circondariale di Teramo, per effettuare un colloquio con il convivente lì ristretto. Ma aveva nascosto, nelle parti intime, due micro-telefonini, ...