So perché Banksy non ha mai rivelato la sua identità ero il suo migliore amico | ormai è una malattia | la rivelazione di Steve Lazarides

Moltissimi artisti nella storia sono rimasti nell'anonimato per vari motivi. Tra tutti questi uno dei più famosi è certamente Banksy, infatti il celeberrimo artista e writer britannico ha sempre celato la sua identità, costruendo un vero e proprio mito intorno alla sua immagine. Recentemente, Steve Lazarides, collaboratore e fotografo dello "street artist", ha rilasciato un'intervista in cui ha affermato che l'inafferrabile artista non è mai riuscito a godersi la fama che ha ottenuto, proprio a causa del suo bisogno di anonimato. Lazarides ha lavorato con Banksy dal 1997 al 2008, dopo che i due, originari di Bristol, si erano incontrati a fine anni 90' e avevano scoperto di condividere l'amore per i graffiti e l'urban art.

