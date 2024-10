Simona Marinai eletta nel consiglio nazionale delle donne imprenditrici Fipe (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Prato, 30 ottobre 2024 - L’imprenditrice pratese Simona Marinai è stata eletta nel consiglio nazionale del Gruppo donne imprenditrici della Fipe Confcommercio. Si tratta di una conferma, dopo il precedente mandato: Marinai, già vicepresidente italiana del Gruppo, consolida così la posizione del territorio nel Paese. Le votazioni si sono tenute ieri, nella sede romana della Fipe. Le candidate, arrivate da tutta Italia, erano 30, ma Marinai è stata riconfermata con convinzione. “Significa – commenta – che la strada intrapresa è quella giusta. Ora dobbiamo continuare a lavorare con forza, a testa alta, perché il percorso che si apre sarà intenso e ricco di nuove opportunità di crescita”. Lanazione.it - Simona Marinai eletta nel consiglio nazionale delle donne imprenditrici Fipe Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Prato, 30 ottobre 2024 - L’imprenditrice prateseè stataneldel GruppodellaConfcommercio. Si tratta di una conferma, dopo il precedente mandato:, già vicepresidente italiana del Gruppo, consolida così la posizione del territorio nel Paese. Le votazioni si sono tenute ieri, nella sede romana della. Le candidate, arrivate da tutta Italia, erano 30, maè stata riconfermata con convinzione. “Significa – commenta – che la strada intrapresa è quella giusta. Ora dobbiamo continuare a lavorare con forza, a testa alta, perché il percorso che si apre sarà intenso e ricco di nuove opportunità di crescita”.

Simona Marinai eletta nel consiglio nazionale delle donne imprenditrici Fipe

(lanazione.it)

Prato, 30 ottobre 2024 - L’imprenditrice pratese Simona Marinai è stata eletta nel Consiglio nazionale del Gruppo donne imprenditrici della Fipe Confcommercio. Si tratta di una conferma, dopo il prece ...

