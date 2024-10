Regionali Emilia e Umbria, Pd in bilico con le alleanze: “Centrodestra troppo forte, serve anche un programma elettorale” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Regionali Emilia e Umbria: “Il Centrodestra è forte”, “la sinistra non ha un programma serio per il futuro”. Allearsi con i 5 Stelle? “Non conviene”. È il centrosinistra a porsi più domande all’indomani della sconfitta alle elezioni Regionali in Liguria del candidato Andrea Orlando, che ha perso contro Marco Bucci. Regionali Emilia e Umbria, Pd in bilico con le alleanze: “Centrodestra troppo forte, serve anche un programma elettorale” (Ansa Foto) – notizie.comIl Pd è stato il partito più votato con il 28,47% dei voti. Il campo largo, composto da Avs-Europa Verde, Movimento 5 Stelle, Azione e due civiche, aveva dalla propria parte – primi sondaggi alla mano – il terremoto giudiziario scoppiato in Liguria in seguito all’inchiesta che ha visto coinvolto l’ex governatore Giovanni Toti, finito ai domiciliari per quasi tre mesi per corruzione e finanziamento illecito. Notizie.com - Regionali Emilia e Umbria, Pd in bilico con le alleanze: “Centrodestra troppo forte, serve anche un programma elettorale” Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024): “Il”, “la sinistra non ha unserio per il futuro”. Allearsi con i 5 Stelle? “Non conviene”. È il centrosinistra a porsi più domande all’indomani della sconfitta alle elezioniin Liguria del candidato Andrea Orlando, che ha perso contro Marco Bucci., Pd incon le: “un” (Ansa Foto) – notizie.comIl Pd è stato il partito più votato con il 28,47% dei voti. Il campo largo, composto da Avs-Europa Verde, Movimento 5 Stelle, Azione e due civiche, aveva dalla propria parte – primi sondaggi alla mano – il terremoto giudiziario scoppiato in Liguria in seguito all’inchiesta che ha visto coinvolto l’ex governatore Giovanni Toti, finito ai domiciliari per quasi tre mesi per corruzione e finanziamento illecito.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Schlein, il Pd e la 'lezione' in Liguria: cosa succede con il M5S; Dall'-Romagna all', le prossime sfide delle elezioni: cosa dicono i sondaggi;, Ricci (Pd): "InRomagna il nuovo centrosinistra prenderà forma e vinceremo";sotto le rovine del campo largo - ItaliaOggi.it;, Schlein cede ai veti di Conte. Così Renzi resta ai margini della coalizione; Conte: “Il campo largo non esiste più”. No del M5S a Iv anche inRomagna e

Per il Pd sfida cruciale in Umbria per rilanciare il campo largo

(askanews.it)

Roma, 30 ott. (askanews) – Lo ha detto stamattina Elly Schlein, a Repubblica, “abbiamo una priorità, vincere in Emilia romagna e in Umbria tra 20 giorni”. Le regionali di novembre diventano uno sparti ...

Regionali in Liguria, Faraone (Iv): “Basta veti. Senza noi in Emilia-Romagna e Umbria non si vince”

(msn.com)

Dopo la sconfitta in Liguria, dove al Pd non è bastato arrivare primo per far vincere Orlando, è tempo di pensare alle prossime regionali ...

Regionali, Ricci (Pd): “In Umbria e Emilia Romagna il nuovo centrosinistra prenderà forma e vinceremo”

(mediterranews.org)

“Solo proseguendo sulla strada di un centrosinistra unito, fondato su un progetto comune, potremo essere alternativi al governo della destra. E sono sicuro che in Umbria e Emilia Romagna questo nuovo ...

Regionali Emilia Romagna e Umbria, dopo il successo di Bucci in Liguria il centrodestra ora sogna la tripletta

(ilmessaggero.it)

Se quella delle Regionali d'autunno fosse una partita, la vittoria del centrodestra di ieri in terra ligure sarebbe quell'1 a 0 che risolleva il morale degli sfavoriti alla vigilia.