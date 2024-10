Rapporto Inps, in Campania il 25% degli assegni di inclusione e il 10% di quelli sociali. Lavoro in ripresa (Di mercoledì 30 ottobre 2024) ”A Napoli ci sono dei dati importanti sia sulle prestazioni assistenziali e sociali sia sulle prestazioni previdenziali. I numeri sono sempre crescenti. Abbiamo avuto quest’anno un numero importante di assegni di inclusione nella città metropolitana di Napoli. In generale in tutta la Camoania siamo intorno al 25% di tutto il territorio nazionale. Abbiamo numeri significativi anche nelle prestazioni sociali, tipo gli assegni sociali in cui siamo intorno al 10%”. Così Roberto Bafundi, Direttore del coordinamento metropolitano Inps di Napoli intervenendo alla presentazione del XXIII Rapporto annuale Inps a Napoli, spiega che vuole ”sfatare il dato sulle invalidità civili. Si dice sempre che a Napoli e in Campania sono tante e invece” sono ”il 7%, quindi in linea più o meno con i dati del territorio nazionale”. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) ”A Napoli ci sono dei dati importanti sia sulle prestazioni assistenziali esia sulle prestazioni previdenziali. I numeri sono sempre crescenti. Abbiamo avuto quest’anno un numero importante didinella città metropolitana di Napoli. In generale in tutta la Camoania siamo intorno al 25% di tutto il territorio nazionale. Abbiamo numeri significativi anche nelle prestazioni, tipo gliin cui siamo intorno al 10%”. Così Roberto Bafundi, Direttore del coordinamento metropolitanodi Napoli intervenendo alla presentazione del XXIIIannualea Napoli, spiega che vuole ”sfatare il dato sulle invalidità civili. Si dice sempre che a Napoli e insono tante e invece” sono ”il 7%, quindi in linea più o meno con i dati del territorio nazionale”.

