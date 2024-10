Metropolitanmagazine.it - Quentin Tarantino elogia ‘Joker: Folie À Deux’ e Todd Phillips

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)hatoe Joker:à Deux dopo che il film della Warner Bros. è stato un fiasco al botteghino. Il regista di Kill Bill ha espresso la sua opinione sul film con Joaquin Phoenix e Lady Gaga e ha spiegato perché ha apprezzato la pellicola basata sui fumetti DC. “Mi è piaciuto davvero, davvero, davvero tanto“, ha dettonell’ultimo episodio di The Bret Easton Ellis Podcast. “Tipo, tremendamente, e sono andato a vederlo aspettandomi di essere impressionato dalla regia. Ma pensavo che sarebbe stato un esercizio intellettuale a distanza che alla fine non avrei pensato funzionasse come un film, ma che avrei apprezzato per quello che è“.ha aggiunto di essere “abbastanza nichilista da apprezzare un film che non funziona come tale. È come un grande, gigantesco pasticcio, in un certo senso“.