Mobilità sostenibile, bambino di 10 anni lancia forte messaggio ai suoi coetanei: “Aiuta l’ambiente e la salute” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Marcel Abd El Malek, un bambino di dieci anni, ha deciso di lanciare un messaggio importante ai suoi coetanei: la Mobilità sostenibile è possibile e praticabile. Per sensibilizzare i compagni e la comunità, Marcel ha scelto di percorrere a piedi i quindici chilometri che separano la sua casa ad Azzago dalla scuola Guarino da Verona, situata nel quartiere di Borgo Santa Croce. L'articolo Mobilità sostenibile, bambino di 10 anni lancia forte messaggio ai suoi coetanei: “Aiuta l’ambiente e la salute” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Marcel Abd El Malek, undi dieci, ha deciso dire unimportante ai: laè possibile e praticabile. Per sensibilizzare i compagni e la comunità, Marcel ha scelto di percorrere a piedi i quindici chilometri che separano la sua casa ad Azzago dalla scuola Guarino da Verona, situata nel quartiere di Borgo Santa Croce. L'articolodi 10ai: “e la” .

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Mobilità sostenibile, bambino di 10 anni lancia forte messaggio ai suoi coetanei: “Aiuta l’ambiente e la salute”; Streets For Kids, genitori e bimbi in piazza: "Strade più sicure per i bambini e per una città più sostenibile"; Mogliano Veneto celebra 10 anni di Pedibus: un successo per la mobilità sostenibile; Il pedibus compie dieci anni. Mogliano punta a fare crescere ancora il servizio. Il sindaco: «Fa bene ai nostr; Settimana Europea della Mobilità 2024; Sabato 11 maggio torna Bimbimbici: un pomeriggio di pedalate e giochi per promuovere la mobilità sostenibile tra i più piccoli; Leggi >>>

Marcel a 10 anni percorre 15 km per andare a scuola a piedi e incentivare la mobilità sostenibile

(greenme.it)

Marcel Abd El Malek ha percorso a piedi i 15 km che separano casa sua dalla scuola per sensibilizzare sulla mobilità sostenibile.

La diffusione della mobilità sostenibile: Toscana, Italia ed Europa verso un futuro green

(ars.toscana.it)

Le campagne, la pianificazione territoriale e le normative dovrebbero richiamare l’attenzione sul rispetto dei più vulnerabili, bambini ... Mobilità sostenibile in Italia del 2022, Firenze si colloca ...

Mobilità sostenibile, il Comune di Teramo dà il via al progetto di car pooling e al Biciplan

(hgnews.it)

Teramo – La giunta comunale, nell’ultima seduta, ha approvato due importanti delibere di mobilità sostenibile che si inseriscono nel percorso, avviato da tempo dall’Amministrazione comunale, volto da ...

La mobilità insostenibile

(rainews.it)

Al Politecnico di Bari si formano i "mobility manager", una figura professionale che nel prossimo futuro andrà affermandosi diventando sempre più centrale per programmare lo sviluppo urbano ...