Mirabella Imbaccari trovata droga e una pistola nascosta nelle campagne

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) La costante attività info investigativa dei Carabinieri in tutto la provincia etnea, secondo le indicazioni del Comando Provinciale, continua a fornire ottimi risultati ai militari, con particolare riferimento alla lotta al traffico degli stupefacenti e alla detenzione di armi. In tale contesto è maturato l’importante rinvenimentone, quasi al confine con il comune di San Michele di Ganzeria. I militari sono riusciti a individuare una zona agricola che, con ogni probabilità, i trafficanti avrebbero utilizzato per nascondere la loro “merce” al riparo da sguardi indiscreti. Tuttavia, tale intento non ha sortito gli effetti sperati: i militari dell’Arma, infatti, individuata la contrada Tempio come probabile nascondiglio dei malviventi, hanno perlustrato il territorio palmo a palmo.