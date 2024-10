Dailymilan.it - Milan, il pensiero dell’avvocato del Diavolo: con Conte una sconfitta annunciata e le tante domande da farsi

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ildelè giusto, è severo: quella delcontroè una. Ora però cara società bisogna rispondere a un po diUna serata particolare quella di San Siro dove unmolto rimaneggiato a causa anche del sindaco di Bologna affronta il Napoli lanciato di. La partita vede una squadra difendersi per 90 minuti e vincere per 0-2 contro una che attacca cosmente. Ma la partita ha detto altro e cioè che le critiche e gli attacchi alla società ACnon venivano fatte per creare caos o a prescindere ma per amor dell’amato. Purtroppo, i nodi sono venuti al pettine. Ah come avrei voluto essere smentito e poter dire: “ho sbagliato!” Ma non è così e la serata vista contro il Napoli certifica definitivamente gli errori di Redbird, di Furlani, di Ibrahimovic e di Moncada.