Ilfattoquotidiano.it - “Mia nonna era un’accumulatrice seriale. Provavamo a pulire, ma finiva sempre nel solito caos. Voglio salvare la sua casa”: la storia di Brandy in un video virale su TikTok

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ladella propria infanzia: un luogo che nasconde i ricordi di un periodo della propria vita, quando si è bambini, che è spesso collegato a momenti felici di serenità e spensieratezza. Ed è proprio per questo motivo che una donna,, ha deciso di acquistare la vecchiadella, dov’è cresciuta quand’era piccola, per rimetterla in sesto dopo anni in cui è stata abbandonata a sé stessa. Ladi, infatti, erae, negli anni, l’abitazione è diventata pressoché invivibile, al punto da costringere sua nipote a darle una mano con le pulizie. Ora, però,vuole dare un nuovo futuro a quellache tanto ha amato quando era piccola: così, dopo averla acquistata, ha cominciato un’intensa e approfondita operazione di pulizia, documentata per intero sul suo profilo