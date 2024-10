Secoloditalia.it - Meloni agli armatori: “L’economia del mare vale 180 miliardi, è al centro delle nostre politiche”. Il saluto a Confitarma

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Sono molto felice cheabbia voluto celebrare questo appuntamento a Napoli, perché è una scelta che sottolinea il rinnovato protagonismo del Sud nel contesto nazionale e non solo”. Si apre così il messaggio inviato dalla premier Giorgiae letto in apertura dell’assemblea della Confederazione Italiana, conosciutacome: l’associazione di categoria dell’industria italiana della navigazione aderente a Confindustria.: “Il governo si è dotato per la prima volta di una Piano del” “Ilrappresenta molte cose per noi. È storia, identità, cultura. Ma è, anche, un pezzo insostituibile del nostro sistema produttivo ed economico – è il messaggio del presidente del Consiglio – che produce ricchezza e occupazione.