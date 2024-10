Maltempo: oltre 50 morti a Valencia per le piogge torrenziali. Si cercano i dispersi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sarebbero 51 le vittime delle piogge torrenziali nella provincia di Valencia, secondo i dati ufficiali diffusi dalla Comunità Valenziana ripresi dalla radio Cadena Ser L'articolo Maltempo: oltre 50 morti a Valencia per le piogge torrenziali. Si cercano i dispersi proviene da Firenze Post. .com - Maltempo: oltre 50 morti a Valencia per le piogge torrenziali. Si cercano i dispersi Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sarebbero 51 le vittime dellenella provincia di, secondo i dati ufficiali diffusi dalla Comunità Valenziana ripresi dalla radio Cadena Ser L'articolo50per le. Siproviene da Firenze Post.

