Macrico: Tozza si dimette dall'organo tecnico scientifico, tensioni tra Fondazione e Comitato (Di mercoledì 30 ottobre 2024) tensioni sull'area ex Macrico. Non solo quelle tra il Comitato e l'Istituto Sostentamento del Clero, proprietario dell'area, ma anche interne alla stessa Fondazione "Casa Fratelli Tutti" che gestisce lo spazio. La fuga dalla FondazioneNei giorni scorsi ci sono state le dimissioni del Casertanews.it - Macrico: Tozza si dimette dall'organo tecnico scientifico, tensioni tra Fondazione e Comitato Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)sull'area ex. Non solo quelle tra ile l'Istituto Sostentamento del Clero, proprietario dell'area, ma anche interne alla stessa"Casa Fratelli Tutti" che gestisce lo spazio. La fugaNei giorni scorsi ci sono state le dimissioni del

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:sidall'organo tecnico scientifico, tensioni tra Fondazione e Comitato; Leggi >>>

Campari, si dimette il nuovo ceo

(italiaoggi.it)

Colpo di scena in Campari: Matteo Fantacchiotti si è dimesso da amministratore delegato e consigliere di amministrazione per motivi personali a cinque mesi dal suo insediamento. Il cda ha nominato ...

Scossa nella politica procidana, si dimette Carannante

(ilgolfo24.it)

Con un post sul suo profilo social, poco fa l’Avv. Antonio Carannante ha dichiarato chiusa la sua esperienza amministrativa. Comunico che, per motivi personali, non proseguirò questa mia esperienza ...

L’assessore Lenzi si dimette

(livornopress.it)

Motivo per cui non si capisce bene il bisogno di darsi tanta pena per fare una statua quando, appunto, ci bastava un bigliettino. Ma va bene, per carità, cedo il passo agli amanti dell’arte ...

Sorpresa in Promozione, mister si dimette

(youtvrs.it)

Novità inaspettata in casa Cluentina. Si è dimesso in giornata il tecnico Marco Michettoni, ormai ex. Dicevamo inaspettata perché la classifica dei biancorossi è buona con sette punti in cinque gare e ...