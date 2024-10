L'ospedale alla Pellerina finisce al Tar: presentato un ricorso contro la decisione di Comune e Regione (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il progetto del nuovo ospedale nell'area giostrai del Parco della Pellerina finisce al Tar del Piemonte. A presentare il ricorso contro la decisione del Comune di Torino e della Regione Piemonte è stato il Comitato Referendario Salviamo la Pellerina e il Verde di Torino che già in precedenza Torinotoday.it - L'ospedale alla Pellerina finisce al Tar: presentato un ricorso contro la decisione di Comune e Regione Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il progetto del nuovonell'area giostrai del Parco dellaal Tar del Piemonte. A presentare illadeldi Torino e dellaPiemonte è stato il Comitato Referendario Salviamo lae il Verde di Torino che già in precedenza

