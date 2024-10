Butac.it - L’acqua idraceutica

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ci avete segnalato aziende che vendono prodotti per renderepiù ricca di “idrogeno molecolare” e “ionizzata”. Premetto, non siamo qui a fare una battaglia contro i depuratori d’acqua: chi ritiene cheche beve a casa o che usa per cucinare vada depurata prima del consumo è libero di farlo, noi siamo qui solo per evidenziare la pseudoscienza che alcune aziende usano per convincervi a comperare (e in certi casi installare) i loro prodotti e/o impianti. Ad esempio questa è l’introduzione su uno dei tanti siti simili che propongono appunto acqua idrogenata: uno stile di vita legato all’uso quotidiano delricca di idrogeno molecolare (detta idrogenata) e di elementi minerali ionizzati (acqua idrogenata ionizzata).