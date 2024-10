"La testimone. Shaed", in prima visione al Cinema Esperia (Di mercoledì 30 ottobre 2024) DAL 31 OTTOBRE arriva a PADOVA AL Cinema Esperia LA testimone - Shaed premio del pubblico nella sezione Orizzonti Extra alla Mostra di Arte Cinematografica di Venezia - Con il patrocinio di Amnesty International e Una Nessuna Centomila Associazione Regia di Nader Saeivar. Con Maryam Boobani Padovaoggi.it - "La testimone. Shaed", in prima visione al Cinema Esperia Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) DAL 31 OTTOBRE arriva a PADOVA ALLApremio del pubblico nella sezione Orizzonti Extra alla Mostra di Artetografica di Venezia - Con il patrocinio di Amnesty International e Una Nessuna Centomila Associazione Regia di Nader Saeivar. Con Maryam Boobani

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: "La testimone. Shaed", in prima visione al Cinema Esperia dal 31 ottobre al 3 novembre 2024; La testimone - Shahed - Film (2024); La Testimone - Shahed - Film (2024); Shahed - The Witness (2024) di Nader Saeivar - Recensione; Cinema: ‘La Testimone-Shaeen’ il film denuncia di Nader Saeivar contro l’oppressione femminile in Iran; “The Witness (Shahed)” di Nader Saeivar; Leggi >>>

"La Testimone – Shahed": la lotta delle donne iraniane in prima visione a Roma

(msn.com)

Un importante evento cinematografico si svolgerà oggi lunedì 28 ottobre, alle ore 18, presso la Casa Internazionale delle Donne di Roma, dove sarà presentato in ...

In prima visione su Rai1 "Per sempre la mia ragazza"

(rai.it)

“Per sempre la mia ragazza”, un film drammatico sentimentale è la proposta, in prima visione di Rai1, martedì 16 febbraio ... viene a sapere che Mason, uno dei suoi testimoni al matrimonio e suo ...

Cinema: ‘La Testimone-Shaeen’ il film denuncia di Nader Saeivar contro l’oppressione femminile in Iran

(primapress.it)

Dopo aver vinto il Premio degli Spettatori nella sezione Orizzonti Extra all'81 esima edizione del Festival di Venezia, “La testimone - Shahed” di Nader Saeivar, arriva nelle sale italiane dal 31 ...

Il Testimone

(pluto.tv)

Pif si arma di telecamera e segue per alcuni giorni Fabrizio Corona tra brutti ceffi, modelle, musica, locali, minacce, corse ma anche risate, confessioni e smascheramenti. Pif racconta la vita di ...