La Filarmonica Arturo Toscanini porta Beethoven e il talento di Nuno Côrte-Real al Teatro Carani (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La stagione musicale del Teatro Carani prosegue con un appuntamento di grande rilievo: il concerto della Filarmonica Arturo Toscanini, in programma sabato 2 novembre alle ore 20.45. Diretta dal maestro portoghese Nuno Côrte-Real, la celebre orchestra parmense guiderà il pubblico in un percorso Modenatoday.it - La Filarmonica Arturo Toscanini porta Beethoven e il talento di Nuno Côrte-Real al Teatro Carani Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La stagione musicale delprosegue con un appuntamento di grande rilievo: il concerto della, in programma sabato 2 novembre alle ore 20.45. Diretta dal maestro portoghese, la celebre orchestra parmense guiderà il pubblico in un percorso

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: La Filarmonica Arturo Toscanini porta Beethoven e il talento di Nuno Côrte-Real al Teatro Carani; “De Institutione Medica”, a Modena nel weekend un viaggio attraverso la storia della medicina; La Filarmonica Arturo Toscanini diretta da Beatrice Venezi in Piazza del Campo a Siena; Festival dell’Accademia Chigiana, se il mare bagna Siena; Lugo. Torna Rossini Open, che porta la musica fuori dal teatro e dentro alla città. 15 eventi in 2 mesi foto; Killer, sbirri e donne in cerca della libertà: quattordici nuovi progetti tra grande e piccolo schermo; Leggi >>>

Community Music, concerti e spettacoli de La Toscanini dagli asili alle case per anziani

(msn.com)

concerti interattivi di musica da camera con i Professori e le Professoresse della Filarmonica Arturo Toscanini, dedicati ai piccoli partecipanti del progetto e alle loro famiglie. Ritornano, sulla ...

Il quartetto. La Toscanini suona Schubert

(msn.com)

Il festival “Rossini Open” fa tappa oggi alle 20.30 al Teatro della Casa del Bambino di Voltana, in via Pastorella ...

Il Quartetto La Toscanini suona “La Morte e la Fanciulla” a Voltana

(ravennawebtv.it)

Caratteristica di “Rossini Open” è quella di essere un festival itinerante: la sua settima “tappa” è prevista domenica 27 ottobre alle 20.30 al raccolto Teatro della Casa del Bambino di Voltana (RA), ...

Filarmonica Toscanini. Stagione di concerti 2024 – 2025

(lungoparma.com)

Video Filarmonica Arturo Video Filarmonica Arturo

Dal 24 ottobre 2024 al 25 maggio 2025 torna con la 49a edizione la Stagione di concerti della Filarmonica Arturo Toscanini, con un ricchissimo cartellone.La stagione 2024/2025 segna un importante ...