Sport.quotidiano.net - Il Milan perde con il Napoli ed è già a -11 dalla vetta

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)o – Corre via il treno Scudetto, e a piedi ci resta ilin questa notte di fine ottobre a San Siro. Vince il2-0, più quadrato, organizzato, superiore nel concetto di squadra elaborato da Antonio Conte a tempo di record. La povertà tecnica rossonera, incentivata dal rinvio di Bologna, si palesa in tutta la sua drammaticità. Non c’è Tijjani Reijnders a far uscire la palla, non c’è Theo Hernandez a sfondare sulla sinistra, e neanche Christian Pulisic (influenzato) a creare gioco a destra. E se Paulo Fonseca conferma la sfiducia a Rafa Leao, a emergere dovrebbe essere un “movimento d’insieme” che oggi non esiste. Sono tante, piccole e grandi, le pecche di un primo tempo che potrebbe costare carissimo alla stagione rossonera, per quanto non in esclusiva.