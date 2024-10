Il dl sui paesi sicuri rinviato subito alla Corte europea (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È caduta un’altra tegola sulle pretese del governo italiano in tema di asilo. Dopo un giorno dall’entrata in vigore, il 24 ottobre, il decreto legge sui paesi sicuri è stato Il dl sui paesi sicuri rinviato subito alla Corte europea il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Il dl sui paesi sicuri rinviato subito alla Corte europea Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È caduta un’altra tegola sulle pretese del governo italiano in tema di asilo. Dopo un giorno dall’entrata in vigore, il 24 ottobre, il decreto legge suiè stato Il dl suiil manifesto.

Immigrazione (Italia) Il tribunale di Bologna: con i criteri del governo Meloni anche la Germania nazista sarebbe entrata in quella lista. In evidenza tutte le contraddizioni del grande bluff messo in ...

