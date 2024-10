Guardia di finanza e Conservatorio Verdi contro i furbetti delle borse di studio (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È stato firmato oggi, 30 ottobre 2024, presso Palazzo Terragni, un protocollo d’intesa tra la Guardia di finanza e il Conservatorio Giuseppe Verdi di Como per tutelare il diritto allo studio. A rappresentare le due istituzioni durante la firma, il direttore del Conservatorio, maestro Vittorio Quicomo.it - Guardia di finanza e Conservatorio Verdi contro i furbetti delle borse di studio Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È stato firmato oggi, 30 ottobre 2024, presso Palazzo Terragni, un protocollo d’intesa tra ladie ilGiuseppedi Como per tutelare il diritto allo. A rappresentare le due istituzioni durante la firma, il direttore del, maestro Vittorio

Guardia di Finanza-Conservatorio: siglato un protocollo per il diritto allo studio

A Palazzo Terragni è stato firmato un protocollo d’intesa sul tema del diritto allo studio tra il Conservatorio e la Guardia di Finanza.

