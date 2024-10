Isaechia.it - Grande Fratello, Shaila e Lorenzo si chiudono in magazzino e scoppia la passione: il gesto h0t di lei (Video)

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) La trasferta spagnola al Gran Hermano ha acceso i riflettori su una delle coppie più chiacchierate del momento:Spolverato eGatta. Durante il soggiorno in Spagna nel popolare reality show, i due si sono lasciati andare senza freni alla, con baci roventi, massaggi intensi e coccole decisamente esplicite. Tornati nella casa del, i gieffini non sono riusciti a resistere per molto, e ieri sera hanno colto al volo l’occasione per chiudersi nel, dando il via a un momento di intensa intimità. Neldel, latraha raggiunto il culmine. Il ragazzo, con voce roca ha dichiarato: Qui è un ca**o di casino. Tu sei un casino, ma sei il mio casino. Che ci nominino e ci buttino fuori! ci vorrebbe proprio un bel flacone di candeggina di maica per gli occhi pic.twitter.