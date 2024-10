Fiera di Ognissanti alle Cascine (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Domenica 3 novembre 2024 torna alle Cascine la grande Fiera mercato di autunno al Parco delle Cascine. Oltre 300 banchi di generi vari vi aspettano per lo shopping all'aperto. Parteciperanno per l'occasione i cavalieri e le dame dell'associazione il Lupo Rosso che daranno una spettacolare Firenzetoday.it - Fiera di Ognissanti alle Cascine Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Domenica 3 novembre 2024 tornala grandemercato di autunno al Parco delle. Oltre 300 banchi di generi vari vi aspettano per lo shopping all'aperto. Parteciperanno per l'occasione i cavalieri e le dame dell'associazione il Lupo Rosso che daranno una spettacolare

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Firenze, la fiera di Ognissanti al parco delle Cascine; Mercato Cascine domenica 3 novembre per la fiera di Ognissanti; Rionalissima 2024: a Campo di Marte mercato intorno allo stadio; Cascine in fiera 2023; Firenze, alle Cascine la Fiera dell'Ascensione con oltre 200 banchi; Cosa fare questo weekend a Firenze; Leggi >>>

Firenze, la fiera di Ognissanti al parco delle Cascine

(055firenze.it)

Fiera di Ognissanti al parco delle Cascine a Firenze. Domenica 3 novembre torna la grande fiera mercato di autunno al parco delle Cascine, in viale Lincoln e piazzale Kennedy, con oltre 200 banchi di ...

Brescia, Fiera di Ognissanti: modifiche alla viabilità ed ai percorsi dei bus

(quibrescia.it)

Il tradizionale appuntamento è fissato per venerdì 1° novembre lungo la carreggiata sud di via Milano, nel tratto tra via Industriale e viale Italia, e sul lato est di via Industriale.

CASTELLAMONTE – L’Ersa organizzerà la Fiera autunnale di Sant’Antonio, sebbene in forma ridotta

(obiettivonews.it)

CASTELLAMONTE – In seguito all’emissione dell’Avviso pubblico della Città di Castellamonte di annullamento della Fiera di Ognissanti ... attivamente anche alle iniziative del concentrico.

Venerdì in via Milano a Brescia ci sarà la Fiera di Ognissanti

(elivebrescia.tv)

Video Fiera Ognissanti Video Fiera Ognissanti

Venerdì nella zona di via Milano a Brescia tornerà la tradizionale Fiera di Ognissanti con 80 bancarelle presenti.