.com - Eccellenza / Ricorso Tolentino contro la Maceratese respinto, confermato l’1-2 maturato al Della Vittoria

Leggi tutta la notizia su .com

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’ex giocatoreJesina era stato regolarmente tesserato con la Societàa far data dal 04.09.2024 e dunque ha scontato le due giornate di squalifica non prendendo parte alle gare dell’8 e 15 settembre VALLESINA, 30 ottobre 2024 –ildella posizione irrehgolare del giocatore Grillo. “A scioglimentoriserva di cui al CU n. 76 del 23.10.2024” – riporta il comunicato odiernoFigc Comitato Marche – “esaminato ilintroitato dalla Societàcon il quale la stessa ricorre avverso l’asserita posizione irregolaredel calciatore Grillo Franco Ezequiel, chiedendo l’applicazionepunizione sportivaperditagara e conseguente aggiudicazionestessa in proprio favore.