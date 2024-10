Ilgiorno.it - Due ricoverati dopo incidenti con la bicicletta

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) La cosiddetta "estate di San Martino" in anticipo, per i meteorologi, sta regalando temperature ancora perfette per uscire in: capita perciò che anche in questo periodo si verifichinolegati alle due ruote a pedali. Così è stato ieri mattina a Grosio, in via Casale Stanga, dove una donna di 34 anni in sella alla propriaè stata investita. Sul posto è intervenuta un’automedica cheaverle prestato i primi soccorsi l’ha trasportata al vicino ospedale di Sondalo in codice giallo. Altro intervento, poco prima delle 16 a Mese per un uomo di 66 anni caduto dalla bici. È ricoverato in codice giallo all’ospedale di Chiavenna.