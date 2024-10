Cosa inala Carlos Alcaraz durante la partita: il video fa il giro del mondo | Guarda (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un episodio molto strano al Master 1000 di Parigi. Il protagonista è Carlos Alcaraz, che ha superato l'avversario Nicolas Jarry in soli due set. Lo spagnolo, immortalato dalle telecamere, ha inalato qualCosa durante un momento di pausa del match. Il numero 2 al mondo ha preso un astuccio e, una volta sfilato il tappo, ha ispirato il contenuto. Carlos ha ripetuto il gesto tre volte, sempre con la stessa reazione: alza la testa, spalanca gli occhi, un sussulto di tosse per poi strofinarsi il naso con un asciugamano. "Sembra che tu stia consumando del Popper", gli ha detto con sarcasmo il suo coach Juan Carlos Ferrero. Ma la sostanza inalata da Alcaraz non aveva niente a che fare con la droga. Quel flacone conteneva i sali di ammonio, prodotto spesso utilizzato in diversi sport per aumentare l'attivazione dell'atleta. Liberoquotidiano.it - Cosa inala Carlos Alcaraz durante la partita: il video fa il giro del mondo | Guarda Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un episodio molto strano al Master 1000 di Parigi. Il protagonista è, che ha superato l'avversario Nicolas Jarry in soli due set. Lo spagnolo, immortalato dalle telecamere, hato qualun momento di pausa del match. Il numero 2 alha preso un astuccio e, una volta sfilato il tappo, ha ispirato il contenuto.ha ripetuto il gesto tre volte, sempre con la stessa reazione: alza la testa, spalanca gli occhi, un sussulto di tosse per poi strofinarsi il naso con un asciugamano. "Sembra che tu stia consumando del Popper", gli ha detto con sarcasmo il suo coach JuanFerrero. Ma la sostanzata danon aveva niente a che fare con la droga. Quel flacone conteneva i sali di ammonio, prodotto spesso utilizzato in diversi sport per aumentare l'attivazione dell'atleta.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:durante la partita: il video fa il giro del mondo;qualcosa durante l'incontro con Jarry: cos'è la sostanza che gli ha dato la scossa;cambia per Sinner con l’eliminazione dia Cincinnati: tabellone e punti persi dallo spagnolo; Sinner in difficoltà con, la frase urlata di Vagnozzi a Jannik; ATP Indian Wells:respinge l’assalto di Sinner;è elegantissimo nella sua prima campagna Louis Vuitton; Leggi >>>

Alcaraz inala qualcosa durante l’incontro con Jarry: cos’è la sostanza che gli ha dato la scossa

(msn.com)

Il gesto del tennista spagnolo durante la partita vinta contro Jarry a Oarigi. Nel flacone inspirato c’era nulla di stupefacente, né di illegale né inserito tra le sostanze che la Wada reputa dopanti.

Alcaraz, che fai? Il gesto non passa inosservato: qual è la sostanza inalata

(tuttosport.com)

Le telecamere hanno ripreso un momento particolare durante una pausa nel match contro Jarry: ecco cosa è accaduto ...

Carlos Alcaraz lancia un chiaro messaggio a Jannik Sinner in conferenza stampa

(msn.com)

Tre tornei alla fine, tutti nel mirino di Carlos Alcaraz. Il giovane tennista spagnolo non si vuole nascondere in questo finale di stagione e ha rivelato come punti a realizzare un filotto importante ...

Sinner o Alcaraz, l’imprecazione di Ruud diventa virale: “Giocare contro loro è maledettamente difficile”

(sport.virgilio.it)

A Casper Ruud scappa una parolaccia al momento di spiegare cosa significhi giocare contro Sinner o Alcaraz, dominatori incontrastati del tennis contemporaneo ...