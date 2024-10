Gaeta.it - Contest ‘Startup for Hospitality’: Un’opportunità per l’innovazione nell’accoglienza

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'iniziativaforè stata lanciata da Wmf-We Make Future e dal Salone dell'Accoglienza, una fiera internazionale di riferimento in Italia per il settore Horeca. Questoè rivolto a startup focalizzate sulla creazione di soluzioni accessibili e inclusive, con l'obiettivo di promuovere un'accoglienza equa, accessibile a tutti. L'appello alla partecipazione è aperto fino al 10 dicembre 2024, creando un'importante opportunità per le giovani imprese che puntano a innovare un settore fondamentale per l'economia italiana e per la società. Dettagli dele scadenze Le startup interessate a partecipare alpossono presentare le loro idee fino al 10 dicembre 2024.