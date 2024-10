Consigli per una corretta regolarità intestinale: scegliere il rimedio giusto con prudenza (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Per promuovere la regolarità intestinale in modo salutare, è importante evitare l’uso di purganti in caso di sospetta appendicite o, peggio, peritonite. Queste condizioni richiedono un intervento medico tempestivo, poiché l’uso improprio di purganti può peggiorare i sintomi e comportare gravi rischi. Le persone che soffrono di emorroidi dovrebbero evitare purganti resinosi, come il rabarbaro e l’aloe, poiché possono irritare ulteriormente le mucose. Esistono alternative più delicate, come i purganti ad azione prevalentemente meccanica, i quali agiscono attraverso il riflesso intestinale. Questi comprendono le sostanze mucillaginose e gli oli inerti, che facilitano il transito senza irritare l’intestino. Un’altra categoria è quella dei purganti ad azione osmotica, che attraggono liquidi nell’intestino stimolando così la peristalsi. Un esempio è il sale inglese. Lortica.it - Consigli per una corretta regolarità intestinale: scegliere il rimedio giusto con prudenza Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Per promuovere lain modo salutare, è importante evitare l’uso di purganti in caso di sospetta appendicite o, peggio, peritonite. Queste condizioni richiedono un intervento medico tempestivo, poiché l’uso improprio di purganti può peggiorare i sintomi e comportare gravi rischi. Le persone che soffrono di emorroidi dovrebbero evitare purganti resinosi, come il rabarbaro e l’aloe, poiché possono irritare ulteriormente le mucose. Esistono alternative più delicate, come i purganti ad azione prevalentemente meccanica, i quali agiscono attraverso il riflesso. Questi comprendono le sostanze mucillaginose e gli oli inerti, che facilitano il transito senza irritare l’intestino. Un’altra categoria è quella dei purganti ad azione osmotica, che attraggono liquidi nell’intestino stimolando così la peristalsi. Un esempio è il sale inglese.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: I cachi fanno ingrassare? La risposta della nutrizionista; Proteggere l’Intestino in Estate; Stress da cambio di stagione: come affrontare l’autunno al meglio con i consigli dell’esperto; L'intestino non ama il freddo: cosa mangiare (e cosa no) in inverno; Quanti carboidrati bisogna mangiare al giorno per dimagrire: i consigli del dietista; Dopo il tumore alla prostata una dieta vegetale: aiuta anche a mantenere una sana sessualità; Leggi >>>

6 buone pratiche per migliorare il microbiota intestinale

(vanityfair.it)

Imparare a prendersene cura è fondamentale per preservare non solo il buon funzionamento dell'intestino ma anche la salute dell'intero organismo (cervello compreso). Quali sono dunque le buone abitudi ...

Cibi che Puliscono l’Intestino

(microbiologiaitalia.it)

Integrare questi cibi che puliscono l'intestino nella tua dieta quotidiana può migliorare significativamente la salute intestinale ...

I migliori integratori per regolarizzare il transito intestinale

(ilmamilio.it)

Fortunatamente, esistono numerosi integratori alimentari in grado di favorire la regolarità intestinale ... la flora batterica intestinale, favorendo un corretto equilibrio e migliorando la ...

Alimentazione sana: dieci consigli pratici per una dieta equilibrata e nutritiva

(assodigitale.it)

Alimentazione corretta: cosa significaQuando si parla di "alimentazione corretta", ci si riferisce a un approccio bilanciato e consapevole nei confron ...