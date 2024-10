Concorso dell’Aeronautica militare 2024 per 1.050 posti, basta la licenza media (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’Aeronautica militare ha indetto un nuovo Concorso 2024 che mette a disposizione 1.050 posti, con il bando che è aperto anche ai civili. Il bando prevede il reclutamento di volontari in ferma prefissata iniziale (Vfi) per l’anno 2025, mille dei quali da “ordinari” per diverse categorie assegnate dalla Forza Armata e 50 da destinare all’unità per l’ambito operativo “Comos (Stos/Incursori)”. Le candidature dovranno essere inviate entro il 23 novembre 2024 e, particolare non di poco conto, ai candidati non è richiesto il diploma, ma sarà sufficiente avere la licenza media. Il Concorso dell’Aeronautica militare Come detto, l’Aeronautica militare mira all’inserimento di 1. Quifinanza.it - Concorso dell’Aeronautica militare 2024 per 1.050 posti, basta la licenza media Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’Aeronauticaha indetto un nuovoche mette a disposizione 1.050, con il bando che è aperto anche ai civili. Il bando prevede il reclutamento di volontari in ferma prefissata iniziale (Vfi) per l’anno 2025, mille dei quali da “ordinari” per diverse categorie assegnate dalla Forza Armata e 50 da destinare all’unità per l’ambito operativo “Comos (Stos/Incursori)”. Le candidature dovranno essere inviate entro il 23 novembree, particolare non di poco conto, ai candidati non è richiesto il diploma, ma sarà sufficiente avere la. IlCome detto, l’Aeronauticamira all’inserimento di 1.

Concorso dell’Aeronautica militare 2024 per 1.050 posti, basta la licenza media

Il concorso dell’Aeronautica militare 2024 volto al reclutamento di 1.050 volontari in ferma prefissata iniziale: le prove e le scadenze.

