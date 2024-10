Lopinionista.it - Cantico delle Creature celebrato nel 2025 a distanza di 800 anni

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilcomposto da San Francesco tra la fine del 1224 e l’inizio del 1225, verràil prossimo anno nel suo ottavo centenario. Si tratta della composizione più famosa del Santo, l’espressione più completa e lirica del suo animo e della sua spiritualità e al contempo viene anche annoverato come l’inizio della letteratura italiana e “il più bel pezzo di poesia religiosa dopo i Vangeli” da E. Renan in Saint Francois d’Assise, Parigi 1884. Cosa ci dice adi otto secoli questo testo scritto in 33 versi? Cosa ci testimonia ancora? Immagino il serafico San Francesco comporlo in estasi di pace e contemplazione, in momenti di profonda intimità con il creato tutto, con leche loda e di cui ringrazia Dio per la loro presenza, per la loro essenza, per la loro funzione.