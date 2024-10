Campania: segni di ripresa nel mercato del lavoro secondo il XXIII Rapporto INPS (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel contesto economico italiano, la Campania rivela un’immagine tanto complessa quanto promettente. I dati sul mercato del lavoro presentati durante il XXIII Rapporto annuale dell’INPS, tenutosi a Napoli, offrono uno spaccato significativo della situazione attuale. Con un incremento dell’occupazione e una maggiore partecipazione di categorie da sempre più svantaggiate, le parole di Valeria Vittimberga, direttrice generale dell’INPS, risuonano come un segnale di speranza per il futuro lavorativo della regione. Aumento dell’occupazione in Campania: un segnale di ripresa L’occupazione in Campania è cresciuta nel 2023, riflettendo un trend positivo che si osserva anche a livello nazionale. Durante il primo semestre del 2024, sono stati notati i primi segni di ulteriore miglioramento. Gaeta.it - Campania: segni di ripresa nel mercato del lavoro secondo il XXIII Rapporto INPS Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel contesto economico italiano, larivela un’immagine tanto complessa quanto promettente. I dati suldelpresentati durante ilannuale dell’, tenutosi a Napoli, offrono uno spaccato significativo della situazione attuale. Con un incremento dell’occupazione e una maggiore partecipazione di categorie da sempre più svantaggiate, le parole di Valeria Vittimberga, direttrice generale dell’, risuonano come un segnale di speranza per il futuro lavorativo della regione. Aumento dell’occupazione in: un segnale diL’occupazione inè cresciuta nel 2023, riflettendo un trend positivo che si osserva anche a livello nazionale. Durante il primo semestre del 2024, sono stati notati i primidi ulteriore miglioramento.

