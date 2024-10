Biden, l’infelice accostamento tra sostenitori di Trump e spazzatura che rischia di favorire il tycoon (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nelle ore in cui Kamala Harris ha chiamato gli americani a «voltare pagina rispetto ai drammi e ai conflitti, alle paure e alle divisioni», Joe Biden si è reso protagonista di un’uscita infelice sui sostenitori di Donald Trump, che secondo gli analisti potrebbe avere persino conseguenze sul voto. Commentando la “battuta” del comico repubblicano Tony Hinchcliffe, che al Madison Square Garden ha definito Puerto Rico «un’isola galleggiante di spazzatura», Biden durante una videochiamata elettorale ha definito «spazzatura» i sostenitori di Trump. Tony Hinchcliffe al Madison Square Garden (Getty Images).L’uscita infelice di Biden sugli elettori repubblicani Biden ha detto che i portoricani che conosce (a Washington o nel suo Delaware) sono «persone perbene», dichiarando poi: «L’unica spazzatura che vedo sono i suoi sostenitori». Lettera43.it - Biden, l’infelice accostamento tra sostenitori di Trump e spazzatura che rischia di favorire il tycoon Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nelle ore in cui Kamala Harris ha chiamato gli americani a «voltare pagina rispetto ai drammi e ai conflitti, alle paure e alle divisioni», Joesi è reso protagonista di un’uscita infelice suidi Donald, che secondo gli analisti potrebbe avere persino conseguenze sul voto. Commentando la “battuta” del comico repubblicano Tony Hinchcliffe, che al Madison Square Garden ha definito Puerto Rico «un’isola galleggiante di»,durante una videochiamata elettorale ha definito «» idi. Tony Hinchcliffe al Madison Square Garden (Getty Images).L’uscita infelice disugli elettori repubblicaniha detto che i portoricani che conosce (a Washington o nel suo Delaware) sono «persone perbene», dichiarando poi: «L’unicache vedo sono i suoi».

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Biden, l’infelice accostamento tra sostenitori di Trump e spazzatura che rischia di favorire il tycoon; Leggi >>>

Biden sta perdendo sostenitori tra le celebrità, mentre Trump ne ha appena guadagnata una

(msn.com)

Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta ...

Usa2024: un sostenitore di Trump ad un evento in California

(ansa.it)

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per ...

Usa2024: i sostenitori di Kamala Harris in Nord Carolina

(ansa.it)

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per ...

Trump ai suoi sostenitori: "Incriminano me per attaccare voi"

(tgcom24.mediaset.it)

Poi l'attacco a Biden: "Non è in grado di fare nulla". Il messaggio ai sostenitori: "Incriminano me per attaccare voi" "Incriminano me per attaccare voi, provano a silenziare me per ...