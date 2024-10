Barcelona Gipsy balKan martedì 5 novembre a Cervignano del Friuli (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La stagione musicale del Teatro Pasolini, curata dall’Associazione Euritmica, si caratterizza nuovamente con un programma ad ampio respiro: undici appuntamenti di musica a comporre un universo musicale variegato, attento a quando di più interessante si muova sulla scena, in un cartellone che da sempre coniuga qualità e innovazione. Il sipario si alza martedì 5 novembre alle 20:45 con la dirompente BGKO – Barcelona Gipsy balKan Orchestra, unensemble internazionale con base a Barcellona, diventato un punto di riferimento per la world music: il sound unico e contemporaneo del gruppo deriva dalla sua appassionata e inarrestabile esplorazione dei suoni e dei timbri della musica rom, klezmer, balcanica e mediterranea, intesi come un insieme di tradizioni musicali e culture diverse che va oltre ogni confine etnico e geografico. Udine20.it - Barcelona Gipsy balKan martedì 5 novembre a Cervignano del Friuli Leggi tutta la notizia su Udine20.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La stagione musicale del Teatro Pasolini, curata dall’Associazione Euritmica, si caratterizza nuovamente con un programma ad ampio respiro: undici appuntamenti di musica a comporre un universo musicale variegato, attento a quando di più interessante si muova sulla scena, in un cartellone che da sempre coniuga qualità e innovazione. Il sipario si alzaalle 20:45 con la dirompente BGKO –Orchestra, unensemble internazionale con base a Barcellona, diventato un punto di riferimento per la world music: il sound unico e contemporaneo del gruppo deriva dalla sua appassionata e inarrestabile esplorazione dei suoni e dei timbri della musica rom, klezmer, balcanica e mediterranea, intesi come un insieme di tradizioni musicali e culture diverse che va oltre ogni confine etnico e geografico.

