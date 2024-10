Argentina, fermati all’aeroporto due italiani con bimba nata da maternità surrogata (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ottobre 2024 – Sono stati fermati all'aeroporto di Buenos Aires mentre cercavano di tornare in Italia con una bimba di appena 20 giorni, nata da una gravidanza surrogata. Lo scrive oggi il quotidiano La Nacion senza rivelare l'identità della coppia di uomini che dopo il fermo, avvenuto venerdì scorso, ha ammesso con le autorità di aver concordato la gravidanza con una donna originaria della città di Rosario. Secondo l'accordo, la bambina, nata il 10 ottobre in una clinica della capitale Argentina, sarebbe poi stata cresciuta in Italia dalla coppia. “Si tratta di un caso molto difficile”, ha detto un funzionario che lavora sul caso, precisando che in Argentina “la materia non è regolamentata” e che “non è ancora chiaro di quale reato si tratti o chi sia il responsabile”. Quotidiano.net - Argentina, fermati all’aeroporto due italiani con bimba nata da maternità surrogata Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ottobre 2024 – Sono statiall'aeroporto di Buenos Aires mentre cercavano di tornare in Italia con unadi appena 20 giorni,da una gravidanza. Lo scrive oggi il quotidiano La Nacion senza rivelare l'identità della coppia di uomini che dopo il fermo, avvenuto venerdì scorso, ha ammesso con le autorità di aver concordato la gravidanza con una donna originaria della città di Rosario. Secondo l'accordo, la bambina,il 10 ottobre in una clinica della capitale, sarebbe poi stata cresciuta in Italia dalla coppia. “Si tratta di un caso molto difficile”, ha detto un funzionario che lavora sul caso, precisando che in“la materia non è regolamentata” e che “non è ancora chiaro di quale reato si tratti o chi sia il responsabile”.

